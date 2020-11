Paweł Tyburski z "Love Island" BEZ MASECZKI kłóci się w pociągu: "Kiedyś żeby siedzieć samemu, trzeba było PUŚCIĆ BĄKA"

Pandemia koronawirusa wywołała efekt, którego chyba mało kto się spodziewał: do opinii publicznej zaczęły przedostawać się głosy "koronasceptyków", którzy wątpią w istnienie pandemii, a wszelkie zakazy postrzegają jako "ograniczenie ich wolności". Problemem nie jest to, że tacy ludzie istnieją, ale fakt, że mają swoich zwolenników, a głoszone przez nich teorie zdobywają coraz większą popularność. I w show biznesie nie brak "koronasceptycznych" celebrytów, do grona których zaliczają się między innymi Ivan Komarenko i Viola Kołakowska (a właściwie: Wioletta Kołek).