Bliźniaczki Anna i Lucy robią wszystko razem. Kobiety mają JEDNEGO PARTNERA i chcą zajść z nim w ciążę

To właśnie stacja zainteresowała się 38-letnimi bliźniaczkami mieszkającymi w Perth w Australii. Anna i Lucy DeCinque już jakiś czas temu zaistniały w kolorowej prasie, a to wszystko za sprawą nietypowego podejścia do więzi, która je łączy. Kobiety robią wspólnie absolutnie wszystko i dokładają wszelkich starań, aby nie było widać pomiędzy nimi różnicy. Nie tylko mają takie same ubrania, ale i czeszą się oraz malują się tak samo. Co ciekawe, poddały się takim samym operacjom plastycznym.