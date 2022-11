Blogerka z niepełnosprawnością nie dostała się na pokaz filmu, na który ją zaproszono, bo budynek NIE BYŁ do tego PRZYSTOSOWANY. "Witajcie w MOIM ŚWIECIE"

Ixi 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 6 Odpowiedz

Pani jest bardzo sympatyczna i bardzo mi przykro, że to Panią spotkało, organizatorzy zupełnie bezmyślni. Regularnie chadzam do Kinoteki, to moje ulubione kino. Nie znajacych miejsca ostrzegam, że tam są wszędzie schody, do bufetu i toalet na dół, do sal kinowych do góry, na pietra. Kino mieści się w PKiN zbudowanym w latach 50 ubiegłego wieku, tam jest specyficzna architektura i tego się nie zmieni. To jak próbować wjechać wózkiem na Machu Picchu.