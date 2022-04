Wiktory 2022. Youtuberka z kanału "Anioł Na Resorach" musiała odbierać nagrodę POD SCENĄ! "Wykluczenie ma wiele twarzy"

Mama jak każd... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wożę dziecko na wózku. Moje dziecko ma pomóc - moją, jest też jeszcze stosunkowo lekkie, a i tak jest wiele miejsc do których nie możemy się dostać albo jest to bardzo trudne. Do tego chodniki, przejścia dla pieszych itd. A najgorsze jest to, że mało kto rozumie nasza sytuację i zawsze słyszę: "trudno musisz". Druga sprawa - HIT! Usuwanie barier architektonicznych - chciałam windę, bo mieszkam na 3 piętrze. I co mi powiedzieli? Że w naszym bloku muszą być 2 osoby z niepełnosprawnością ruchową żeby móc się o windę starać. Także to, co ładnie mówią w mediach ma się nijak do rzeczywistości.