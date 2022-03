Wiktory 2022 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców

Gala Wiktorów po raz ostatni odbyła się w 2015 roku. Kilkanaście miesięcy później pomysłodawca plebiscytu Józef Węgrzyn wspomniał, że wycofano się z jej organizacji z powodu "zawirowań w telewizji publicznej". Choć zapewne nie spodziewano się, że rozdanie słynnych niegdyś nagród powróci do telewizji, to zdecydowano się na taki krok po siedmiu długich latach.

Zgodnie z oczekiwaniami reakcje na powrót Wiktorów do TVP były dość skrajne. Z dnia na dzień coraz więcej gwiazd dołączało do bojkotu wydarzenia, a niektórzy nominowani mieli nawet nie zostać poinformowani o szansach na statuetkę, ani nie otrzymać zaproszenia na samą galę. Na wydarzeniu miał również wystąpić Sting, jednak odradzali mu to m.in. Kinga Rusin, Maciej Orłoś czy Maciej Stuhr, wystosowując do niego publiczny apel. Ostatecznie muzyk odwołał swoją wizytę w Polsce.