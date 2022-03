Kinga Rusin GRATULUJE Stingowi odwołania występu w TVP: "Nadal mogę Cię po prostu PODZIWIAĆ"

4.11.2015, Nowy Jork, Carnagie Hall, gala Fundacji Davida Lyncha, BE YOURSELF, NO MATTER WHAT THEY SAY! śpiewa Stin g - zaczęła swój wywód "reporterka bez granic". Wyciągnęłam to nagranie z czeluści archiwum mojego telefonu. Takie lekko niewyraźne, bo ręce mi się trzęsły. Ot, nagranie fanki podekscytowanej faktem oglądania i słuchania swojego idola z odległości kilku metrów. Pamiętam te emocje. Dziś je sobie znów przypomniałam i postanowiłam się z Wami podzielić, żeby uczcić decyzję Stinga o odwołaniu występów w TVP.

Dziękuję Ci, Sting, że nadal mogę Cię po prostu podziwiać. A teraz nawet jeszcze bardziej. Presja ma sens! Głośne wyrażenie sprzeciwu ma sens! Zawsze to powtarzam. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, dzięki której prawda o TVP dotarła do Stinga. BE YOURSELF, NO MATTER WHAT THEY SAY! Słuchajmy Stinga! Nie musi być "na żywo"! - zakończyła.