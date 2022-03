Sting jednak NIE WYSTĄPI na gali Wiktorów organizowanej przez TVP

Do poparcia zbliżających się Wiktorów nie skłonił ich nawet planowany występ Stinga . Jak się okazało jednym z największych fanów piosenkarza, a zarazem jednym nominowanych w kategorii Aktor Roku jest Maciej Stuhr. Gwiazdor zdążył jednak wyrazić swój żal i oznajmić, że " nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewałby mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść".

Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej "My Songs", przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego "Russians (Guitar/Cello Version)", z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost "People For Peace – Peace for People" - czytamy.