Maciej Stuhr otrzymał nominację do Wiktora, ale zaproszenia na galę JUŻ NIE: "Kochany Stingu, SZKODA"

Pod koniec lat ’80. Tata przywiózł mi z zagranicy pierwszą kasetę z muzyką rozrywkową. Był to album "Nothing like the sun" Stinga. Byłem wtedy chyba w siódmej klasie podstawówki. Mniej więcej w tym samym czasie usłyszałem od koleżanki, że jestem do tego Stinga podobny, więc ten miły komplement towarzyszy mi w życiu już ponad 30 lat. A ponieważ jego muzyka bardzo przypadła mi do gustu, stał się on dla mnie ważną postacią, a jeden z jego cytatów "Be yourself no matter what they say" stał się moim życiowym credo - czytamy we wpisie aktora.