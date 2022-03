Magda Mołek TEŻ BOJKOTUJE galę Wiktorów: "Odbywa się w miejscu, które chciałabym wciąż widzieć jako instytucję misyjną"

Chyba mało kto spodziewał się, że powracająca po niemal ośmiu latach przerwy gala rozdania Wiktorów, wzbudzi wśród Polaków tak ogromne emocje. Gdy wyszło na jaw, że transmitowaną przez Telewizję Polską ceremonię ma uświetnić występ Stinga, wielu dziennikarzy i osób publicznych postanowiło otwarcie zbojkotować wydarzenie. Kinga Rusin czy Monika Olejnik wystosowały nawet specjalne apele do brytyjskiego gwiazdora, prosząc, by zrezygnował z udziału w zaplanowanej na 31 marca gali. Ich starania ostatecznie przyniosły zamierzony efekt - wokalista odwołał bowiem przyjazd do Polski, co w piątek potwierdziło Universal Music Polska.