Wiktory 2022. Na gali pojawiła się zaledwie GARSTKA laureatów!

We wtorkowy wieczór odbyła się gala rozdania Wiktorów. Powrót imprezy po prawie ośmiu latach przerwy bez wątpienia odbił się w mediach szerokim echem. W związku z transmisją ceremonii w TVP wiele osób publicznych postanowiło bowiem zbojkotować wydarzenie. Galę otwarcie potępili m.in. nominowany do statuetki Maciej Stuhr - który jednak nie otrzymał od organizatorów zaproszenia - jak również będąca członkinią przyznającej nagrody kapituły, Magda Mołek. Głos w sprawie tegorocznej gali zabrał także wielokrotny laureat Wiktora, Maciej Orłoś - twierdząc, że jej goście przyczyniają się do "legitymizowania propagandy"