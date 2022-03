Maciej Orłoś ostro o udziale w gali Wiktorów: "Obecność na tym wydarzeniu to legitymizowanie PROPAGANDY TVP"

Informacja o powrocie gali Wiktorów po ponad siedmioletniej przerwie uruchomiła falę negatywnych komentarzy płynących ze strony oburzonych osobistości. Fakt, że za transmisję gali odpowiada Telewizja Polska, nie spodobał się m.in. Kindze Rusin , a oliwy do ognia dolał Sting , ogłaszając swój udział w wydarzeniu. Dziennikarka wraz z kolegami i koleżankami po fachu wyrazili swoje rozczarowanie decyzją muzyka, jednak na kilka dni przed imprezą mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ gwiazdor zrezygnował z przyjazdu do Polski .

Dziś pierwsza od siedmiu lat gala Wiktorów - na antenie TVP. Szkoda. Wiktory powinny poczekać na lepsze czasy, zasługują na to. Inaczej mówiąc, nie ma sensu organizowanie wydarzenia, którego istotą jest integracja środowiska, skoro środowisko jest podzielone jak nigdy. A podział ten to w ogromnym stopniu "zasługa" TVP, czyli telewizji niby publicznej, a w rzeczywistości realizującej w ostatnich latach wizje rządzących. Cała ta sytuacja jest wydawałoby się nie do pomyślenia w wolnej Polsce w XXI wieku. A jednak to się dzieje - ubolewał.