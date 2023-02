Blogerka zgłosiła praktyki Mamy Ginekolog do Izby Lekarskiej. Koniec przyjmowania znajomych na NFZ bez kolejki? (FOTO)

Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza. [...] Ktoś pisze, że to nie jest normalne. Rozumiem, że możesz tak się czuć, bo nie masz w rodzinie lub znajomych lekarzy . Tak po prostu jest na całym świecie - oznajmiła jak gdyby nigdy nic.

Blogerka krytykuje Mamę Ginekolog

To, co dzisiaj zobaczyłam w*jebało mnie z trampek. Takie coś to chyba łamanie prawa, a już na pewno moralne dno. [...] Ta kobieta pracuje na publicznym sprzęcie, przeprowadza badania w ramach NFZ, na które są limity. Koleżanka pani celebrytki będzie miała darmową cytologię, ja za tą cytologię zapłacę, a jakaś kobieta jej nie będzie miała, bo dla niej zabraknie, a nie stać ją prywatnie. Sorry, ale to już jest sku***syństwo! - grzmiała na swoim Instagramie.