Mama Ginekolog podsumowuje swoją zbiórkę na WOŚP, w której ludzie rzekomo "nie chcieli pomagać": "Co roku wylewa się na mnie WIADRO SZAMBA"

Kamila 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Downa nie mam, studia ukończyłam jednocześnie pracując. To mój indeks i nikogo nie oszukuję pokazując go. To wy zmieniacie ludziom metrykę urodzenia, kasujecie stopnie naukowe, podważacie oceny, świadectwa i dyplomy wciskając ludziom że to jest możliwe że jakimkolwiek sposobem dokumenty te mogła pozyskać osoba z syndromem Downa. I to wszystko na życzenie osoby która nie potrafiła nawet elementarnej uczciwości w pracy zaprezentować nie mówiąc już o wszystkim innym a teraz sobie pisze w necie że standardy etyczne wyznaczała. Jak mnie nie chcecie to mnie nie zapraszajcie a nie mnie wołacie, dajecie mi do zrozumienia że po co ja przyszłam a przy dzieciach się żalicie że ciocia do nich "za rzadko przychodzi". I kto tu jest Downem?