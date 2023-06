Blondwłosa Marta Żmuda Trzebiatowska wystąpiła w reklamie. Fanka: "Proszę wrócić do swojego koloru". Już ODPOWIEDZIAŁA

Gość 45 min. temu zgłoś do moderacji 90 1 Odpowiedz

Proszę zmienić kolor włosów, proszę schudnąć, proszę przytyć, proszę się nie ostrzykiwać, proszę ubrać coś innego, proszę nie pokazywać nóg bo krzywe. Ludzie kiedy wy w końcu dacie żyć innym tak jak chcą i robić to co chcą. Jedyne co potraficie to tylko mędrkować i udzielać innym rad jak mają żyć i co mają robić. Możecie sobie minusować.