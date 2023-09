Bogna Sworowska była na okładce amerykańskiego "Playboya". Zdradziła, ile na tym zarobiła. Spora suma

Bogna Sworowska lata temu zakończyła międzynarodową karierę w modelingu, jednak jej sukcesy nadal elektryzują branżę. Zaczynała od współpracy z Modą Polską, co otworzyło jej drzwi do światowych wybiegów i prestiżowych sesji. Sworowska ma też na koncie pewien "historyczny sukces". Jest bowiem pierwszą i jedyną Polką, która znalazła się na okładce amerykańskiego magazynu "Playboy". Było to w lutym 1990 r.

Bogna Sworowska opowiedziała o sesji dla "Playboya"

W rozmowie z Magdą Mołek Bogna Sworowska wróciła wspomnieniami do największych triumfów w swojej karierze. Dziennikarka nie pominęła oczywiście tematu słynnej rozbieranej sesji. Zapytała, czy właśnie wtedy modelka zarobiła swój pierwszy milion.

Milion nie, ale sporo - odparła Sworowska tajemniczo.

Nie ukrywała jednak, że ciężka praca od poniedziałku do niedzieli owocowała niemałymi wynagrodzeniami.

Bogna Sworowska o kulisach kariery

To był ten czas, kiedy zarabiało się naprawdę duże pieniądze. A w czasach komuny, to już w ogóle nie pomnę. Proporcje zarobków mojego taty nawet te roczne, to potrafiła być moja jedna kampania - przyznała.

Co ciekawe, Sworowska do samego końca nie wiedziała, że trafi na okładkę amerykańskiego "Playboya". W sesji brała też udział inna modelka z Europy Wschodniej. Kiedy ponownie przyleciała do USA z Polski, ku swojemu zaskoczeniu, była "absolutnie wszędzie, na całym lotnisku".

Pod koniec lat 90. Sworowska wróciła do kraju i zakończyła międzynarodową karierę w modelingu. Od tamtej pory pracowała między innymi we francuskim biurze architektury dekoracyjnej w dziale marketingu i komunikacji społecznej oraz jako rzeczniczka prasowa TVN. W 2004 r. na świat przyszedł jej syn Ivan.

Modelka sporadycznie ima się różnych show biznesowych aktywności. Okazjonalnie można zobaczyć ją na wybiegach, częściej jednak bywa na tzw. salonach.

Bardzo się zmieniła na przestrzeni lat?

