Bogusław Linda otwiera się na temat wiary: "Kościół katolicki rozwalił ten kraj, OGŁUPIAJĄC LUDZI"

to się nie stało nagle ,to proces za waszym przyzwoleniem , wróćcie do źródeł , nawet nie dano nam zaistnieć jako Polanie? nikt niw wie kim bylibyśmy bez okupacji Watykanu. Kim jesteście ze powtarzacie "jam jest pan Bóg twój którym którym cie wywiódł z ziemi egipskiej domu niewoli" kiedyż to ziemie Polan były w niewoli Egiptu. To co nam zrobiono możecie teraz na żywo obserwować po Synodzie Amazońskim ,jak się zmienia dogmaty dopasowuje lokalnych bogów adaptuje zwyczaje ,za 1000 lat Indianin powie tak jak ty były Słowianinie -ze Amazonia zawsze była chrześcijańska i ze to jest jej tożsamość ,jedno trzeba czarnym przyznać -mistrzowska propaganda ,w najnowszej historii pracują nad tym od 1978 roku i prawie udało się -kraj wyznaniowy , ale najgorsze że udało się wychować obywatela który z przekonania broni okupanta