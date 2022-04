Bohaterska Sandra Kubicka szykuje się na Wielkanoc BEZ Barona i przekonuje: "Wytrzymam bez niego DWA DNI"

Ahsandra 1 godz. temu zgłoś do moderacji 50 0 Odpowiedz

Co ona plecie. Rok temu gdy miała jeszcze chatę pod Warszawą urządziła wielką Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Miała dekoratorkę wnętrz żeby przystroiła dom jajkami i innymi bibelotami. Cateringi, dużo ludzi się zjechało. Wszystko wrzucała na insta. Chyba Baron nie zaprosił jej na Wielkanoc do rodziny w tym roku, stąd ta zmiana frontu. Sandra taka jest, hipokryzja bije po oczach. Gada to co jej pasuje w danym momencie, niezależnie od tego, że chwilę temu robiła coś całkiem inaczej.