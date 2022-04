Sandra Kubicka i Baron znów grożą, że się ROZMNOŻĄ: "JESTEM GOTOWA!"

Djfjdjd 20 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Jak czytam takie teksty "byłby świetnym ojcem, widzę jakie ma podejście do dzieci" to chce mi się śmiać. Ja też dla obcych dzieci jestem super, jak idę do koleżanki która ma dziecko, to to dziecko do mnie lgnie, bawię się, zajmuję itd. Ale wiem że to jest na chwilę i najcięższa robota zostanie matce jak ja już pójdę sobie do domu. I wiem że dla własnych nie miałabym tyle siły i cierpliwości na co dzień 24h/7 dni w tygodniu.