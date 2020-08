Bojowa Maryla Rodowicz broni koncertów w TVP: "Telewizja Polska może WSZYSTKO"

Letnie "poluzowanie" obostrzeń dało oddech muzykom i aktorom, trudno jednak przewidzieć, jak sytuacja ułoży się jesienią, gdy prawdopodobnie nastąpi kolejna fala zachorowań. Bojący się o stan swoich kont celebryci robią, co mogą, by zaradzić kryzysowi. A ponieważ, jak wiadomo, pecunia non olet, niektórzy uciekają się do współpracy z telewizją publiczną, uznawaną dość powszechnie za "reżimową"

"W łóżku z Oskarem". Maryla Rodowicz o pandemii: "Niczego nie wyniosłam z niej dobrego"

To była impreza Telewizji Polskiej, a ona może wszystko (śmiech) Wiadomo, że telewizja publiczna nie ma dobrej opinii i można narzekać, i mówić: "Ona się zadaje z telewizją publiczną, a powinna bojkotować". Ale telewizja to potężne medium i co, jak tak lekką ręką odrzucić, to co nam zostanie? Internet?! Koncertów nie ma... Trzeba grać, żeby żyć! Koncerty to dla artystów bardzo ważna działka - powiedziała Rodowicz.