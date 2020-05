Anna Powierza narzeka na dramatyczne problemy finansowe: "WISZĘ NAD PRZEPAŚCIĄ"

Fijo 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Trochę nie rozumiem tych ludzi. Wiedzą, że to jest niestabilna branża, że nie są akurat rozchwytywanymi gwiazdami to czemu nie zadbają o zabezpieczenie w postaci dodatkowych umiejętności? Jakieś studia, kursy, cokolwiek by mieć dodatkowe możliwości gdy brak zleceń. To jest XXI wiek, obecnie ludzie nie muszą do emerytury kisić się w jednej branży, szczególnie tak chwiejnej i mało przydatnej w trudnych czasach.