Bojowa Sylwia Peretti GROZI złodziejowi: "Zawsze będziesz lepką ku*wą, która wtargnęła do mojego domu"

Stosunkowo niedawno do grona "królowych życia" dołączyła Sylwia Peretti. Jak się szybko okazało, format TTV to nie jedyny program, w którym miała okazję nabierać wprawy przed kamerami złakniona sławy 41-latka. Niemal dekadę temu kobieta wystąpiła w Kuchennych Rewolucjach . Mogą jej jednak nie pamiętać nawet najwięksi fani show TVN, bowiem Peretti wyglądała wówczas zupełnie inaczej.

Sylwia nie tylko zafundowała swojej twarzy i ciału gruntowną metamorfozę , ale i porzuciła branżę gastronomiczną, co najwyraźniej wyszło jej na dobre. Sądząc po tym, co pokazuje w programie, zażegnała wszelkie problemy finansowe i prowadzi obecnie życie godne prawdziwej królowej.

"Królowa życia" kokietuje na ściance, wspierając się na kulach. "Dagmarka zawsze dobrze wygląda!"

W niedzielę ubolewająca nad utratą luksusowej biżuterii i zegarków celebrytka postanowiła bezpośrednio zwrócić się do rabusia.

Zabrałeś mi biżuterię, w tym najcenniejsze, bo bardzo sentymentalne, wszystkie pierścionki zaręczynowe. One mają inną wartość, ale co ty możesz o tym wiedzieć. Z nimi wiążą się piękne i mega wzruszające wspomnienia i tego mi nie zabierzesz. To tylko rzeczy! Kupię sobie nowe - pisze pod nagraniami, na których możemy podziwiać ukradzione błyskotki Sylwia i kontynuuje już w nieco "ostrzejszym" tonie: