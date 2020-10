Sylwia Peretti została OKRADZIONA! "Postanowiliśmy wyznaczyć nagrodę 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH za informacje"

Zmiany 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Nauczka też dla innych, nie ma sensu wrzucać zdjęć swojego domu, drogich rzeczy , że akurat wyjazdzacie na wakacje .W internecie nic nie ginie, zajęcia z cyberbezpieczenstwa powinny być już w szkołach. Takie info dla złodziei jest jak zaproszenie do domu. To samo tyczy się zdjęć małych dzieci w majtkach koło rury do tańczenia. Nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie ekranu i jak wykorzystać to co udostępniłes. Dodatkowo szokuje mnie, że wraz z dostępem do internetu starsze pokolenie wyłączyło myślenie, zn przypadki gdzie babka wysłała swoje zdjęcia dowodu osobistego bo "ktoś miło poprosił". Edukacja jest tak bardzo potrzebna