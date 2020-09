Nowa "Królowa Życia" lansuje się w celebryckiej restauracji (ZDJĘCIA)

Another 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Celebrytka, która ledwie ukończyła szkołę podstawową a w wieku 16 lat urodziła syna. To co odstawiła w ostatnim odcinku w stosunku do 3 męża, to jeden wielki dramat i wstyd. Znam ją od najmłodszych lat. To dopiero "piękność" była. On chce z kimś takim brać ślub? Wykształcony facet, który ma poważną firmę? Wystarczy zrobić sobie korektę powiek i będzie nie tą osobą. Jaki kraj taka celebrytka. Wstyd ją znać dzisiaj.