Boris Johnson ponownie ZOSTAŁ OJCEM!

hmmmm 11 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Mam zastrzeżenia co do jego polityki, ale jego osobowość sprawia, że nie można go zupełnie nie lubić. Jest energiczny, charyzmatyczny i kiedy trzeba zabawny, a innym czasem poważny i merytoryczny. Nie chcę go oceniać jako polityka, ale jako kumpel/przyjaciel/członek rodziny na pewno sprawdza się na 10/10.