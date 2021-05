Boris Johnson wziął SEKRETNY ŚLUB z młodszą o 23 lata Carrie Symonds! (FOTO)

Panna młoda miała na sobie koronkową suknię marki Costarellos za 15 tysięcy złotych . Jej włosy zdobiły białe kwiaty. Z chwilą przeniesienia się do ogrodu Carrie zrezygnowała z niewygodnych zapewne butów. Na krążących w sieci fotografiach widzimy ją stąpającą boso po trawniku. Premier Wielkiej Brytanii zaprezentował się za to w klasycznym, czarnym garniturze.

Co ciekawe, zaledwie sześć dni przed faktyczną datą ślubu para młoda rozesłała do przyjaciół zaproszenia informujące ich o ceremonii z terminem wyznaczonym na 30 lipca. Była to najpewniej próba zmylenia londyńskich dziennikarzy, którzy od dłuższego czasu próbowali zdobyć informacje na temat ślubnych planów premiera.