Boris Johnson ZARĘCZYŁ SIĘ! Jego narzeczona SPODZIEWA SIĘ DZIECKA!

W siedzibie brytyjskich premierów Johnson mieszka ze swoją partnerką. Co ciekawe, polityk i Carrie Symonds są pierwszą parą bez ślubu, która rezyduje przy ulicy Downing Street 10. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce może się to zmienić. Jak donoszą zagraniczne media, Boris oświadczył się młodszej od niego o 24 lata ukochanej. Do zaręczyn doszło ponoć pod koniec minionego roku, o czym poinformowały w sobotę służby prasowe premiera oraz sama Symonds za pośrednictwem instagramowego profilu. To nie wszystko, poinformowano także, że para wkrótce powita na świecie pierwszego wspólnego potomka.