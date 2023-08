Borys Budka z żoną wśród publiczności Top of the Top Sopot Festival. Dobrze się bawili? (ZDJĘCIA)

Wraz z wakacjami, ku końcowi zbliża się też sezon festiwalowy. Runę muzycznych widowisk telewizyjnych standardowo zamyka Top of the Top Sopot Festival . Zaplanowane na aż cztery dni widowisko organizowane przez TVN rozpoczęło się w poniedziałek. Na deskach Opery Leśnej wystąpiło mnóstwo rodzimych gwiazd, a grono prowadzących wydarzenie po raz pierwszy zasiliły m.in. Julia Wieniawa oraz Małgorzata Rozenek .

Mimo starań produkcji i zaangażowanych sław, pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival nie zrobił najlepszego wrażenia na sporej części widzów. Krytykowano m.in. nagłośnienie i realizację dźwięku, a także niektóre wykony i sceniczne popisy prezenterek. Pewne niedociągnięcia nie przeszkodziły jednak przybyłej do Opery Leśnej publiczności w dobrej zabawie, którą zapewniła chociażby Beata Kozidrak. Wśród tysięcy osób zgromadzonych przez legendarną sceną można było dostrzec kilka znanych twarzy.