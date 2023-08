Top of the Top Sopot Festival 2023. Internauci ROZCZAROWANI imprezą: "Festiwal KICZU I ŻENADY"

W poniedziałek w sopockiej Operze Leśnej rozpoczęła się kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia imprezy na scenie słynnego amfiteatru nie zabrakło rzecz jasna gwiazd rodzimej sceny. Tego wieczora przed zgromadzoną w Sopocie publicznością wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Margaret, Sylwia Grzeszczak i Sara James. Kolejne gwiazdy wieczoru zapowiadało aż sześć prowadzących - w tym Paulina Krupińska, Małgorzata Rozenek oraz Julia Wieniawa.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Nie wszyscy byli zachwyceni

Jak to zazwyczaj bywa, w przypadku tego typu imprez, przy okazji kolejnej edycji Sopot Festival internauci również mieli sporo do powiedzenia na temat tego, co działo się na scenie. Od momentu rozpoczęcia poniedziałkowego koncertu na oficjalnych profilach TVN w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy dotyczących występujących tego wieczora artystów czy prowadzących wydarzenie. Niestety, nie wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli (i usłyszeli) tego wieczora w Operze Leśnej.

Wielu internatów postanowili wyrazić swoje rozczarowanie imprezą na oficjalnych profilach TVN i "Dzień Dobry TVN". Niektórzy krytykowali występy artystów, inni narzekali zaś na prowadzące wydarzenie prezenterki.

Koncert tragedia; (...) Co się stało z naszymi "artystami", czy oni zawsze nie potrafili śpiewać? Po co piosenkarz śpiewa piosenki innego? Może i byłoby to fajne gdyby zaśpiewali to dobrze? Kto za to odpowiada? (...); Festiwal kiczu i żenady; Sorry, ale nie da się oglądać (...) - pisali internauci na Instagramie.

Tak się zastanawiam czy nie ma w TVN ambitniejszych osób do prowadzenia festiwalu niż Pani Wieniawa i Rozenek; Ja wyłączyłam, tego nie da się oglądać; Teraz będziemy otwierać lodówkę i będzie wyskakiwać Wieniawa; Porażka na każdej płaszczyźnie. Prowadzący, wykonawcy, dramat. Póki co Liber i Sylwia Grzeszczak tylko "dają radę"; Prowadzące sztywne jak struny. Widać brak warsztatu dziennikarskiego, A po co tam ta Rozenek?;- narzekali na prowadzące imprezę inni komentujący

Niektórzy użytkownicy Instagrama na oficjalnych profilach TVN zwracali także uwagę na wadliwe, ich zdaniem, nagłośnienie.

Boże, ludzie, kto jest dźwiękowcem? Jak dla mnie porażka realizacyjna i ogólnie nigdy nie myślałem, że to powiem, ale TVN po tych przetasowaniach kadrowych schodzi na psy... A na widowni połowa pracowników stacji siedzi ... Przynajmniej tego mogła realizacja nie kadrować (...); Prowadzące eleganckie, ale nagłośnienie masakra; Czy zatrudnicie dźwiękowca lub chociaż chłopaka po akustyce, który umiejętnie podłączy Wam mikrofony, aby było cokolwiek słychać lepiej niż w radio FM sprzed 20 lat? - komentowali widzowie.

Na szczęście na profilach TVN znalazło się również sporo pozytywnych komentarzy. Wielu widzów doceniło zdolności prowadzących oraz zaprezentowane przez panie stylizacje. Na Facebooku pojawiło się też parę komplementów pod adresem Julii Wieniawy oraz występu Sylwii Grzeszczak

Siła kobiet; Pani Małgosia jaka piękna kreacja. Zresztą wszystkie panie piękne; Wszystkie panie piękne, super festiwal - pisali o prowadzących internauci.

Bardzo swobodna, fajna, wesoła dziewczyna. (...); Uważam, że jest najlepszą z dzisiejszych prowadzących. Bardzo naturalna i przede wszystkim piękna. Zaraz po niej Paulina Krupińska; Sylwia Grzeszczak rozkręciła Sopot; No Sylwia Grzeszczak dała czadu - chwalili Wieniawę i Grzeszczak internauci.

