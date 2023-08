Gwiazdy ściągają do Opery Leśnej na Top of the Top Sopot Festival: Sara James, Julia Wieniawa w różu, Michał Szpak w butach na platformie (ZDJĘCIA)

Lucy 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ojej nie nie nie. Nie chcę hejtować, ale nie rozumiem dlaczego Polaków przed telewizorami ceni się tak nisko. Naprawdę myślicie, że nam to się podoba? TLOVE utwory sprzed 20 lat, wkółko te same szlagiery? Prowadzące? Która z nich zajmowała się tym profesjonalnie i ma kierunkowe wykształcenie? Nie zaklinajmy rzeczywistości. Rozenek wygląda jak babcia, Wieniawa nie umie nic a jest wszędzie. Polska to skorumpowany, biedny kraj. Margaret - słyszeliście jej wokal??? To ma być śpiew???????? Wokalnie wypada NAJSŁABIEJ. Aniu K. - jesli chcesz z pokora spiewac utwory Kory - wielkiej artystki - troche mniej wygibasow i fizycznych i wokalnych. Tak tylko mowie, bo ostatnio jedziesz na Korze.