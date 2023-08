TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka od śpiewu z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" OCENIA WOKAL artystek na Earth Festival. Ma rację?

Nie milkną echa niedzielnego Earth Festival. Idea proekologicznego wydarzenia, na którym wystąpił szereg gwiazd, nie wszystkich do siebie przekonała. Sporej części widzów nie spodobał się rozmach imprezy , której celem było zwrócenie uwagi na dbanie o planetę i środowisko.

Słuchacze krytykują występy artystów na Earth Festival

To jednak nie wszystko. W sieci zaroiło się także od krytycznych uwag na temat jakości wokalu artystów. Najbardziej oberwały Kayah , Sara James oraz Bryska.

Ekspertka ocenia wokal Kayah, Sary James i Bryski. Rzeczywiście fałszowały?

Postanowiliśmy skontaktować się z nauczycielką śpiewu Agnieszką Hekiert, trenerką wokalną, która współpracuje przy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i poprosić o to, by bazując na doświadczeniu, podzieliła się swoją opinią. Ekspertka szczegółowo wyjaśniła, co mogło być przyczyną tego, że piosenkarki nie brzmiały tak, jak mogliby życzyć sobie tego słuchacze: