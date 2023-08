Widzowie nie czują idei Earth Festival 2023. Wytykają organizatorom hipokryzję: "Oświetlenie, telebimy, sprzęt - wszystko to BARDZO EKOLOGICZNE"

Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Za nami m.in. szósta odsłona Earth Festival 2023 w Uniejowie, którego organizacji podjęła się telewizja Polsat. Nie było to jednak tylko kolejne muzyczne wydarzenie na mapie Polski, lecz także proekologiczne przedsięwzięcie, a między kolejnymi występami widzowie mogli się dowiedzieć, w jaki sposób mogą zadbać o planetę i środowisko. Tak przynajmniej miało to działać w teorii.

Earth Festival 2023 w ogniu krytyki. Widzowie wytykają organizatorom hipokryzję

Choć zamysł festiwalu znany był od początku, to, podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorom nie udało się uniknąć zarzutów o hipokryzję. Powód wydaje się zresztą oczywisty: proekologiczne nagrania puszczane między występami nie zmieniają faktu, że telebimy, oświetlenie i efekty specjalne pożerają ogromną ilość energii, a to przecież dopiero początek.

Oświetlenie sceny, telebimy, cały sprzęt podłączony do prądu, wzmacniacze, elektryczne gitary, nagłośnienie - wszystko to bardzo ekologiczne. Tak jak cały hałas z tej imprezy. Bardzo ekologicznie i pro-earth. Jeszcze te tony śmieci po imprezie. Genialne przedsięwzięcie - drwił kolejny.

A może weźcie tych wszystkich artystów, prezenterów i pokażcie, że naprawdę jesteście za tym, by zadbać świat i go wysprzątajcie ze śmieci? A Polsat niech weźmie kamery i to wszystko nagra. To będzie dopiero wzór do naśladowania!