Borys Szyc sprzedaje dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. CENA ZWALA Z NÓG

Gwiazdy, tak jak wiele innych osób, które na to stać, lubią inwestować w nieruchomości. Jedni lata wynajmują mieszkania, inni wolą je sprzedawać. Do tego grona należy też Borys Szyc. Jak wyśledzili internauci, aktor planuje zarobić na dwupokojowym mieszkaniu. I to nie małe pieniądze.