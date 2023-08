Borys Szyc szczerze wspomina początki alkoholizmu. "Piliśmy sześć butelek na głowę"

waw 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A ja tam w sierpniu alkoholu nie piję. Od połowy lat 90-tych. "Marudzili" coś u nas w kościele, "marudzili", niechętnie, ale na to przystałem: "a niech wam będzie" - już uprzednio nie pijąc nic z % w Wielkim Poście czy Adwencie. Tylko z 23 lata temu jedno piwo od czasu do czasu w sierpniu piłem (zakaz sobie ustaliłem na picie czegoś od wina wzwyż), ale gdy zobaczyłem, że trzeci raz kupuję czy mam chęć kupić butelkę XL, to jest 0,667 (a były takie), a nie 0,5 - to uciąłem i już ani jednego piwa w sierpniu, choćby tylko 0,33l. No niezbyt się czułem radosny, gdy z 10 lat temu sąsiadka z bloku czarnym J. Walkerem na początku sierpnia częstowała (wyjątkowo wpadłem do niej z inną sąsiadką), a ja musiałem odmówić. Wiedząc, że co najmniej przez kolejny rok na to mnie stać nie będzie. Niestety, za miesiąc propozycji nie powtórzyła :-) Ale dobrze, że na to "marudzenie" przystałem, bo mnie potem w życiu tyle złych rzeczy spotkało, że gdyby nie to samoograniczenie co do %, to nie wiem, jak by się to wszystko skończyło. Raczej od kilku lat by mnie wśród żywych nie było. A może i kilkunastu.