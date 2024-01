Borys Szyc świętuje 19. urodziny córki Soni. Internauci rozpływają się w komentarzach: "PIĘKNA I ZDOLNA" (FOTO)

Całkiem niedawno Sonia zadebiutowała u boku ojca na wielkim ekranie w filmie "Miało cię nie być" . Promując produkcję, początkująca aktorka udzieliła obszernego wywiadu "Wysokim Obcasom", w którym opowiedziała m.in. o tym, czy znane nazwisko pomaga w karierze . Córka Szyca przyznała, że musi walczyć o to, by być doceniana za własne osiągnięcia, a nie postrzegana jedynie przez pryzmat sławnego ojca.

Od małego słyszałam: "Pójdziesz w ślady taty?" , ale zawsze odpowiadałam, że nie. Unikałam aktorstwa jak ognia (...) miałam jednak potrzebę uniezależnienia się od taty i bycia Sonią, a nie "córką Borysa Szyca". Oczywiście wiem, że to jest nie do przeskoczenia - podkreślała.

Borys Szyc świętuje 19. urodziny córki Soni. "To jest twój czas"

Internauci natychmiast dołączyli się do życzeń Borysa i ochoczo komplementowali jego oczko w głowie.

Piękna kobieta, wszystkiego co najlepsze; Urocza Córeczka. Gratulacje do Tatusia; Prześliczna; Piękna i zdolna wszystkiego najlepszego!; Fajna dziewczyna. Zdolniacha; Podoba do taty i piękna - zachwycali się internauci.