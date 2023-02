Boska Zendaya zniewala urodą w dwóch kreacjach na gali NAACP (ZDJĘCIA)

Pel 15 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Spódnica ze stanikiem - hmmm ... dla mnie brak gustu i szybki galop za golizną, którą obecnie określa się "nowoczesną elegancją" (szczerze nie robi to już chyba nawet zamierzonego efektu "wow, ale odwaga w łamaniu zasad i tabu"). Jak dla mnie po prostu stanik i spódnica. Do tego sam stanik nie najlepiej skrojony, materiał spódnicy chyba zbyt sztywny, bo nie układa się naturalnie tylko nieefektowanie marszczy. Co do pierwszej kreacji efektowanie, drapieżnie, z pomysłem i ciekawie.