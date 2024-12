Boxdel uderza w influencerów i twierdzi, że jego partnerka kilka dni temu PORONIŁA. "Nasze marzenia o rodzicielstwie legły w gruzach"

Chłop już się tak skompromitował, tak bardzo złamał zaufanie widzów i swoich własnych przyjaciół, że te jego filmowe "bomby" co jakiś czas, już w ogóle nie robią wrażenia. Jak dla mnie jest niewiarygodny totalnie. Chłopie, idź do normalnej roboty i już skończ się na siłę wciskać do tego internetu. Daj już spokój, próbujesz siebie wybielać na plecach swoich kolegów, a tak naprawdę lepszy nie jesteś, wszyscy jesteście z tego samego podwórka. Przestańcie już się obrzucać błotem nawzajem, bo to nudne. Z poważnego tematu jakim była Pandora też cyrk odwaliliście i przekształciliście w ciągnącą się błazenadę. Wstyd.