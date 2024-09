Boxdel OFICJALNIE poza Fame MMA! "Nie widzimy możliwości dalszej współpracy". Wiadomo, co z jego udziałami

Kilka dni temu Boxdel opublikował swoją wersję wydarzeń. Stwierdził, że wszystko, co robił, było żartem ... Z kolei treść wysyłanych przez niego zdjęć i wiadomości do dziewczyn wynikała z rodzaju humoru, który rzekomo "panował w tamtych czasach".

Boxdel wyrzucony z Fame MMA. Jest oficjalne stanowisko

Z uwagi na zaistniałą sytuację nie widzimy możliwości dalszej współpracy z Michałem. Pozostali włodarze nie byli w stanie dojść do porozumienia dotyczącego sposobu przejęcia udziałów, które obecnie należą do Michała. W ocenie zarządu federacji mamy podstawy prawne do przymusowego umorzenia udziałów należących do Michała i takie procedury zostały uruchomione. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty jakiejkolwiek dywidendy do czasu zakończenia niezbędnych procedur - powiedział Krzysztof Rozpara.