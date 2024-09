Monika Kołakowska potwierdza ROZSTANIE z Sylwestrem Wardęgą, ujawniając powód. Wspomniała o Boxdelu: "Bawią się naszymi emocjami"

Ten cały tiktok czy filmy na youtubie .......całe środowisko nagrywające cokolwiek jutuberzy czy tiktokowcy jak ich tam zwał nie może być normalne z samego założenia .....nagrywasz film i zaraz musisz nagrać nowy lepszy ciekawszy a co za tym idzie - głupota obnażanie własnych słabości lub co gorsza kogoś innego generalnie same najgorsze rzeczy ...........jeszcze bardziej chore są filmiki z ludżmi którzy posługują się cytatami albo pouczają innych jak żyć .....straszne jest to iż dużo ludzi w różnym wieku to ogląda ........dokąd to zmierza ? nie lepiej wyjść na spacer ? zajrzeć w telefon max i tu uwaga tylko godzinę dziennie...........a nie pięć .....życie się ma jedno a tak jak teraz nas ogłupiają wpływowi ludzie za pomocą internetu to jest szok - myślcie samodzielnie ludziska - powodzenia i wytrwałości .......