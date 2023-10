Boxdel wydał OŚWIADCZENIE po publikacji filmu Konopskyy'ego. Podziękował za WSPARCIE i grzmi: "Nigdy nie spotkałem się z żadną małoletnią"

gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Tyle tych artykułów i ciągle kontent, kontent. Co to takiego? Musiałam zajrzeć do definicji, starość nie radość a młodość nie wieczność. Tak mówią. Młodzi tylko w mediach siedzą i nic nie wiedzą o realnym świecie. Jak w wąskim przejściu w autobusie minąć stojącego przed sobą chłopaka? Kto odpowie? W komórce nie piszą, sms-em do tego chłopaka nie pośle info, że chce przejść dalej. Nie ma jego numeru i jest obcy. To co ma zrobić taki/taka? Hmmmmmmmmmmm, trudna sprawa. Dzisiaj w autobusie odjeżdżającym z przystanku przy ulicy Konstytucji 3 Maja o 7.22 wystąpiła taka sytuacja. Dopóki chłopak nie usiadł, to ta osoba nie mogła przejść i dołączyć do znajomego/ej/ych. Dlaczego on tak stał? Jak wiadomo, człowiek nie ma oczu z tyłu głowy. No i przede wszystkim mamusia nie nauczyła mówić przepraszam, czy mogę przejść dalej? Miałam niezły ubaw, nie tylko ja. Te wychylanie głowy w jedną i drugą stronę, krzywe miny chociaż powinno się poprosić tego przed sobą o przepuszczenie. Tylko niestety trzeba by otworzyć usta. I tu jest "pies pogrzebany". Mam się poniżać? Odzywać do byle kogo?