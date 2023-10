Konopskyy uderza w Boxdela: "TUSZOWAŁEŚ TO OD LAT. Nic nie mówiłeś, bo ci się to nie opłacało"

Konopskyy zajął się sprawą Boxdela. Powiedział, co o nim myśli

Oni to już dawno sobie przegadali. Całkiem sprytne, ale tonący brzytwy się chwyta. Ola zaprzecza wszystkiemu, co powiedziała w wywiadzie - zauważa Mikołaj, dodając, że kobieta sama gubi się w przedstawianej wersji wydarzeń.

Do ciebie Boxdel ludzie mają problem o to, że przez tyle lat o wszystkim wiedziałeś i nic nie mówiłeś, bo zwyczajnie ci się to nie opłacało - zaczął, następnie twierdząc, że influencer miał wiedzę o tym, co robi Stuu.