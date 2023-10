Konopskyy MIAŻDŻY Stuu w nowym filmie! Burton miał spotykać się z 5 nieletnimi dziewczynkami: "Jesteś OBRZYDLIWY" (WIDEO)

Od kilku dni polskie media żyją aferą funkcjonującą pod nazwą "Pandora Gate". Wszystko za sprawą filmu Sylwestra Wardęgi, w którym ujawnił on swoje szokujące ustalenia na temat relacji niektórych twórców internetowych z nieletnimi fankami.

To, co opublikował Sylwester Wardęga to jednak nie koniec. Materiał na temat skandalu z youtuberami zapowiedział także Konopskyy. 21-latek od początku zapewniał, że jego wideo ma być jeszcze mocniejsze od tego, co zaprezentował na swoim kanale Sylwek.

W niedzielę wieczorem długo wyczekiwany film Konopksyy'ego w końcu ujrzał światło dzienne.

Jestem zawiedziony nie tylko Stuu, ale także całym polskim YouTubem. W ciągi 14 dni straciłem jakieś 80 procent idoli z dzieciństwa - słyszymy na początku ponad godzinnego wideo.

Mikołaj Tylko, bo tak nazywa się twórca internetowy, powiedział, że podobno udało mu się dotrzeć do aż pięciu nieletnich kobiet, do których przed laty "zalecał się" Stuu. Youtuber miał uzyskać nawet wgląd do ich dowodów osobistych.

Pierwszą dziewczynę, na potrzeby tego materiału, nazwę Martyna i jej historię mogliście poznać na materiale Wardęgi. Martyna urodziła się w 2001 roku, swoją relację zaczęła w 2014 roku w czerwcu. Bo tam sięgają ich pierwsze wiadomości z WhatsAppa, Martyna miała 12 lat, rocznikowo 13. Stuu miał wtedy 22 lata - opowiada, załączając znaną już z materiału Sylwka rozmowę o sprośnym śnie Burtona.

Następnie widzimy konwersację, do której miało dojść przed spotkaniem Stuarta z nieletnią fanką. Youtuber pisze wprost, że martwi się policją.

Ja właśnie mam dziwne uczucie, tak jakbym musiał patrzeć za plecy. Czy policja mnie nie łapie, bo się z tobą spotykam. I czy nie będzie tak, że odczujemy bardzo różnicę wiekową i będzie dziwnie. Wiesz, nie spotykam się normalnie z laskami, które mają 14 lat - czytamy.

Prawdopodobnie finalnie doszło do spotkania, po którym Burton prosił, by nastolatka nie chwaliła się tym, że się spotkali:

Lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy, serio. (...) Weź, bo to się na mnie potem odbije. Proszę. (...) Będą plotki, że jadę się r*chać z fankami 14-letnimi. I potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji. I nie będą chcieli ze mną pracować.

Konopskyy nie ukrywa, że to, co pisał Stuu, nim wstrząsnęło:

Twoim zmartwieniem nie jest fakt, że spotykasz się z 14-letnimi fankami, wysyłasz im paskudne wiadomości na temat zboczonych snów. Twoim zmartwieniem było to, że ludzie się dowiedzą i stracisz współpracę z Coca-Colą i innymi markami. Jak obrzydliwym człowiekiem trzeba być. Typ był świadom wieku i tego, że to jest nielegalne i że ludzie będą go za to potępiać. (...) Jesteś obrzydliwy, Stewart - podsumowuje zdegustowany.

