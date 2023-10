Konopskyy ujawnia, KIEDY OPUBLIKUJE film, na który czeka cała Polska. "To jeszcze nie koniec"

W ostatnich dniach polskimi mediami wstrząsnęła "Pandora Gate". Materiał Sylwestra Wardęgi otworzył puszkę pandory i obnażył patologie, które przez lata zamiatane były pod dywan. Najwięcej emocji wywołuje jednak Konopskyy , który w ostatnich dniach najczęściej wywoływany był do tablicy. Wszystko za sprawą zapowiedzi, że szykuje on materiał, który ma być jeszcze mocniejszy od tego, który zaprezentował na swoim kanale Sylwester.

Nie da się ukryć, że 21-latek już odniósł spory sukces, bo jego kanał na YouTube doczekał się miliona subskrybentów. Liczba ta jednak wciąż wzrasta, bo wszyscy są ciekawi, co tak naprawdę ma do przekazania widzom w związku z aferą, którą żyje dziś polski internet.

Konopskyy ujawnia, kiedy opublikuje film

Teraz w końcu postanowił rozjaśnić sprawę, odświeżającym co chwilę jego kanał fanom i poinformował, że film zostanie opublikowany w niedzielę. Co prawda, nie wiadomo, o której godzinie, ale jest to najdokładniejsza informacja, jaką otrzymali w końcu zainteresowani całą sprawą obserwatorzy.