Konopskyy ma jeszcze bardziej pogrążyć youtuberów, którym zarzuca się pedofilię. Kim jest 21-latek?

Polskim internetem dosłownie wstrząsnął film Sylwestra Wardęgi, w który to ujawnił szokujące fakty na temat Stuu, Marcina Dubiela i Boxdela. Kilka lat temu panowie w niewybredny sposób pisali z ich nieletnimi fankami. Ich relacje miały nie ograniczać się wyłącznie do wymiany pikantnych wiadomości.

Kim jest Konopskyy?

Jaka na znanego youtubera przystało, Konopskyy ma na koncie nie tylko walkę w Fame MMA, ale też soczystą dramę. W świecie twórców internetowych polega to zazwyczaj na przerzucaniu się filmikami i screenami z przeciwnikiem. Do takiej wymiany contentu doszło między nim a Wardęgą. O co poszło? A no o to, kto może być prawdziwym szeryfem polskiego YouTube'a. Typowe stroszenie piórek kogucików. Wardęga uznał najwyraźniej, że jego pozycji w sieci nikt nie może zaszkodzić, a sporo młodszy Konopskyy z powodzeniem zaczął robić podobny content.