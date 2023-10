Prokuratura przekazała NOWE informacje ws. afery z youtuberami. Rozpoczęto już przesłuchania PIERWSZYCH ŚWIADKÓW

Elo 39 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dominik Borkowicz jego manager jeszcze tydzień temu miał na stronie db4managment zdjęcie ze Stuu, szukaliśmy do firmy influ, więc stąd wiem. Teraz usunięty wszystko, łącznie z obserwacją. A co najsłabsze w tym wszystkim - zero oświadczeń, „czyste rączki”. Nie wierze, że agencja nie wiedziała chociażby ze względu na lojalnościowke i wszelkie umowy poufności, które zawierały osoby powiązane ze Stuu. Dlatego wiele osób w tym jest, ale nie zapomnijmy, że głównym sprawcą jest Stuu. Dubiel ma winę w tym, że nakręcał Stuu bo co do jego wiadomości to widać, że robił sobie żarty. Jednak kolegę namawiał… Nie czarujmy się, miał duże przyzwolenie całego środowiska… Nie ma opcji, że Lexi, Angelika i inni nic nie wiedzieli. Doskonale każdy wie jak wyglądają relacje koleżeńskie, każdy o każdy mówi. Zamiast umywać ręce powinni zrobić w ramach przeprosin ogólnopolską kampanie o bezpieczeństwie w sieci i tournee po szkołach z przekazem do dzieci - a wszystko za free w ramach pokuty.