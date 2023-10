Sylwester Wardęga twierdzi, że Stuu Burton nawiązał NIEPRZYZWOITE relacje z nieletnimi, a Marcin Dubiel go krył. Pokazał DOWODY (WIDEO)

Jakiś czas temu influencerka znana pod pseudonimem Olciak93 opowiedziała o nieprzyzwoitej relacji, jaką podobno miała z youtuberem Stuu Burtonem. We wtorek Sylwester Wardęga opublikował materiał, w którym postanowił zgłębić ten temat. Zdaniem Wardęgi Stuu w 2014 roku korespondował z nieletnią. Według zaprezentowanych przez twórcę filmów rozmów wynika, że we wspomnianą znajomość był również zamieszany Marcin Dubiel.

Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja 14-stka - mówi osoba na nagraniu wysłanym do nieletniej, którą youtuber utożsamia z Dubielem.

Sylwester Wardęga twierdzi, że Stuu Burton mógł nawiązać nieprzyzwoite relację z nastolatkami

Jak podaje Sylwester, w 2015 roku Burton zmienił numer telefonu, co podobno robił często. To właśnie wtedy miało dojść do spotkania z 14-latką. Twórca materiału uważa, że Stuu poszedł wtedy z nastolatką do hotelu, gdzie "obejmował ją" i "łaskotał". Nagranie, które przedstawił Wardęga, jest co najmniej niepokojące.

Pamiętam jak się z nim spotkałam to często mi mówił, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. [...] Po jakimś czasie mówiłam, że chcę wracać do domu, a on pytał "Dlaczego", "Czy mi się nie podoba", "Dlaczego tak mówię". Powiedział wtedy "No dobra to może chodź pójdziemy do hotelu". [...] On wynajął hotel na 2 godziny i w sumie do niczego nie doszło, oprócz tego, że leżeliśmy w łóżku , byliśmy pod kołdrą i graliśmy w Simsy. Ja robiłam wtedy swoją simkę, a on mnie obejmował. W pewnym momencie zaczął mnie gilgotać, nie czułam się z tym komfortowo, powiedziałam żeby przestał. [...] Później mówił, że jak się ze mną żegnał to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że "dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby moja mama się dowiedziała to by była zła". [...] - słyszymy na nagraniu, które rzekomo miało należeć do dziewczyny, która podobno nawiązała relację ze Stuartem.

Wardęga przytoczył także historię związaną z imprezą, która miała miejsce w mieszkaniu Burtona. Podobno w 2018 roku youtuber zaprosił 15-latkę i jej 14-letnią koleżankę nad Wisłę, gdzie kupił im alkohol. Miał on wtedy przyjść w towarzystwie Kamerzysty i Lorda Kruszwila. Spotkanie przeniosło się do mieszkania, gdzie później, według relacji przedstawionej w filmie, nastolatka miała się obudzić w łóżku ze Stuu.

Myśmy się tego Martini napiły, ja nie pamiętam tego, ale mam w wiadomościach do niej, że jak ja się napiłam łyka, to czułam, że zasypiam. Czułam, że mnie odcina nagle, nagle jest taki "yep" i nastał ranek. Takie nic, zero, totalna dziura, nie wiem, co się stało. Ona [mówi jej koleżanka, przyp. red.] znalazła się w pokoju Stuarta, w jego łóżku, ale nie wie jak. [...] Leżeliśmy na łyżeczki, on z tyłu [...] - mówi rzekoma uczestniczka imprezy.

Zdaniem Wardęgi, o rzekomych kontaktach Stuu Burtona z nieletnimi wiedzieli Marcin Dubiel i Fagata

Sylwester jest przekonany, że Dubiel krył przez te wszystkie lata swojego kolegę, ponieważ ten miał mieć wiedzę, która mogła go skompromitować. O rzekomych sytuacjach z udziałem Burtona, które przedstawia Wardęga, miała także ponoć wiedzieć Fagata. Youtuber przedstawił wiadomości, rzekomo należące do influencerki, na których kobieta opowiada o niepokojących wydarzeniach. Materiały zaprezentowane przez autora filmu obciążają również innego youtubera, Boxdela.

Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział, jaki jest Stuu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy Sukanek potwierdzają to, że Stuu miał wiedzę, która mogła skompromitować Marcina. Fagata również wszystkich oszukiwała. Z zapisów rozmów i głosówek wynika, że Stuu sam jej się przyznał do pewnych "akcji" - powiedział Wardęga.

