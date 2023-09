Olciak93 przerywa milczenie. Stuu Burton miał żądać od niej "PIKANTNYCH ZDJĘĆ", gdy była 13-LATKĄ

Help 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie najbardziej zainteresował ten ogromny burger na zdjęciu, serio są knajpy które coś takiego serwują? Przecież jedna osoba tego nie zje, a jeśli zamówi się w kilka osób, to wszyscy jedzą same steki z serem a jeden szczęśliwiec dostanie bułkę i dodatki? Czy to jest burger tylko do zdjęcia a potem dzielą go na kilka zwykłych burgerów?? I NEED ANSWERS!!