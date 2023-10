Konopskyy podważa oświadczenie Marcina Dubiela i publikuje rzekome nagranie głosowe do 14-letniej dziewczyny: "ZABAWIMY SIĘ OSTRO"

Wkur 33 min. temu zgłoś do moderacji 39 0 Odpowiedz

Sprawa tu jest łatwa, dziewczyny złożą zeznania, biegli ocenią. Sprawa jest głośna to prokuratura dostanie prikaz by napisać dobry akt oskarżenia, sędzia wyda szybki wyrok skazujący. W końcu to jednak leszcze są: nie mówimy o mafi pedofilskiej. A szkoda ze w innych sprawach sprawy ciągną się latami, biegli spotykają się z dziećmi na 5-10 min i oceniają że nie było molestowania bo małe dziecko tego nie powiedziało wprost podczas badania. I taki potwór nie zostaje skazany, jest bezkarny a matka wychodzi na paranoiczke. Dajcie spokój, dzieci są gwałcone latami przez najbliższych a sąsiedzi milczą, prokuratura umarza postępowanie a tu taka pokazówka... Śmieszne to wszystko. A co z dziewczynka co popełniła samobójstwo bo sąd nie przyznał opieki ciotce tylko kazał mieszkać w domu z ludźmi którzy ją krzywdzili? Niech dobiorą się do Ytuberow, pewnie, nie mogą być bezkarni ale to tylko sprawka mini. Co z grubymi rybami? Czemu giną ludzie szukający prawdy, powiązań władzy i biznesu?