Prokuratura przekazuje NOWE INFORMACJE w sprawie afery z youtuberami. "Mamy już przesłuchanych pierwszych świadków"

Jjjjj 37 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

No i wielkie mi halo, goscie znani z kasa to i malolaty do wyrka sie pchaly. Nie rozumiem tej afery. A gdzie rodzice tych nastek. Nastki lataja po imprezach bawua sie pija daja na prawo i lewo. Chcacemu krzywda sie nie dzieje. A gosci tych nie nam i lata mi to czy afera czy nie