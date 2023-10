Konferencja w sprawie "Pandora Gate". Wiceminister sprawiedliwości zaliczył WPADKĘ, mówiąc o Boxdelu...

Hipokryci 43 min. temu zgłoś do moderacji 48 5 Odpowiedz

Wdg pis zero tolerancji, noooo chyba ze chodzi o władze to zapraszamy do koalicji. Ewentualnie o elektorat kościoła. Co za hipokryzja wszyscy internauci i zafascynowani Konfa, pis namawiający na koalicję konfa gdzie każdy zna ich poglądy i wypowiedzi Korwina niczym nie różniący się od Stu, to znaczy że z dziewczynką wiek zgody na seks powinien zaczynać się od pierwszej miesiączki Korwin mówił że 12/13 latki są już dojrzałe seksualnie np.od dwunastego roku życia czy od którego tam dostanie pierwszej miesiączki. Przecież dokładnie identyczne się tłumaczył ten Stu. Także jak to jest, bo poseł konfy mówił że seks powinien zależeć od pierwszej miesiączki i że nie może być tak że państwo będzie ustalać wiek ha ha. hipokryzja Level hard, moze youtuberzy po prostu nasłuchali się posłów. Jak to jest, jemu nie wolno ale rządzący z takimi poglądami już mogą dochodzić do władzy