Bracia Golec gorzko o aferze z dotacjami od rządu: "Mamy ŻAL do osoby z ministerstwa". Ujawnili, ile pieniędzy dostali

Przede wszystkim Panowie, winni się tłumaczą. To po pierwsze. Po drugie, dobrze wszyscy wiedzą, że granie koncertów, płatne programy telewizyjne, tantiemy z Zaiksu, reklamy i inne, rocznie to w Waszym przypadku, podobnie jak chociażby Bajmu czy samej Beaty Kozidrak, naprawdę duże pieniądze. Przeciętny, nawet nieźle zarabiający Polak musi na taki dochód pracować lata. I ta Wasza passa trwa przecież lata. Więc trzeba to pomnożyć. I chwała Wam za to. Należy się cieszyć. Więc bądźcie uczciwi, miejcie godność i HONOR. Przy takiej zasobności portfela, nawet jak przychodzi gorszy czas, macie za co przetrwać tym bardziej, że sami wybraliście ten zawód mając świadomość z czym się wiąże ta praca. Raz jesteś na topie a za chwilę nie. Nikt Was do niczego nie zmuszał. I przestańcie głupio się tłumaczyć, bo się tylko pogrążacie.WSTYD, WSTYD i jeszcze raz WSTYD Panowie. Pazerność i pycha, to największe zło tego świata. Katolicy...???Pozdrawiam.